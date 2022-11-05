تركيا تغلق مضيق «الدردنيل» بسبب الضباب الكثيف

(كونا) – أغلقت السلطات التركية اليوم الاحد مضيق الدردنيل في ولاية جناق قلعة أمام حركة السفن العابرة في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.

ووجهت مديرية خدمات الملاحة البحرية في الدردنيل نداء إلى كافة السفن المستعدة لدخول المضيق تفيد فيه بإغلاقه في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الذي تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الافقية.

وأوضحت أن حركة الملاحة البحرية ستعود إلى طبيعتها فور تحسن الأحوال الجوية في المضيق.

يذكر أن مضيقي البوسفور والدردنيل هما البوابة الوحيدة المؤدية إلى البحر الأسود ويعتبران من أكثر المضايق ازدحاما على مستوى العالم.