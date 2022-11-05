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رئيس الوزراء يفوّض مي البغلي برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

منذ ساعتين
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صدر مرسوم بتعديل المادة رقم 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتضمنت مادة المرسوم الأولى استبدال نص المادة رقم 2 من المرسوم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي «يشكّل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه من الوزراء وعضوية كل من: وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة، وزير الصحة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير التربية، بالإضافة إلى 6 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء».

وقد فوّض رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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