سمو ولي العهد يشمل برعايته ختام بطولة سموه السنوية الكبرى للرماية

(كونا) – تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اختتمت بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية اليوم السبت والتي أقيمت في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية على مدى ثلاثة أيام.

وقد أناب سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر لحضور حفل الختام مساء اليوم وتتويج الفائزين.

ووصل ممثل سمو ولي العهد إلى مكان الحفل وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإنابة محمود أبل ورئيس مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي المهندس دعيج العتيبي.

وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم عقبها ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي المهندس دعيج العتيبي كلمة بهذه المناسبة.

بعدها تقدم ممثل سمو ولي العهد محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر بتسليم الكؤوس والجوائز للفائزين في البطولة.

وفي الختام تسلم ممثل سمو ولي العهد درعا تذكارية وبعد ذلك تم التقاط صورة تذكارية لهذه المناسبة.