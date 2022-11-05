اقتصاد

صادرات النفط الأميركية إلى آسيا تتجه لتسجيل مستويات قياسية

منذ 43 دقيقة
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كشف تقرير أن صادرات النفط الأميركية إلى أسيا سترتفع عند مستوى قياسي الشهر الجاري، مع اتساع الفارق بين خصومات الخام الأميركي وغيره من المؤشرات.

وبحسب البيانات التي نقلتها رويترز، فإن الولايات المتحدة سترسل 1.8 مليون برميل من الخام يومياً إلى دول في آسيا في الشهر الجاري، مع زيادة الطلب على وقود الديزل قبل الشتاء.

وكثفت المصافي الصينية والهندية والكورية الجنوبية مشترياتها من صادرات النفط الأميركية، والتي يتم تداولها بخصم كبير مقارنة بغيرها.

ويتم بيع خام غرب تكساس حالياً بسعر أقل 9 دولارات للبرميل مقارنة بخام برنت، ويشكل هذا الفارق ارتفاعاً من مستويات 6 دولارات في سبتمبر .

وتحولت الدول الآسيوية سريعاً نحو واردات النفط الأميركي بعدما أمضت أشهر في الاعتماد على الخام الروسي الرخيص.

وتستعد كوريا الجنوبية لاستيراد 619 ألف برميل من الخام الأميركي يومياً الشهر المقبل، بحسب بيانات Refinitiv، فيما تتجه الهند لاستيراد أعلى مستوى من الخام الأميركي منذ مارس.

كما تتجه الصين لاستيراد 450 ألف برميل نفط يومياً من أميركا وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020.

منذ 43 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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