عاشور: عد تقديم الحكومة برنامج عملها سبب رفضي للميزانية العامة

أوضح النائب صالح عاشور أن سبب عدم موافقته على الميزانية العامة للدولة «لأنها أكبر ميزانية للحكومة ولم تقدّم إلى الآن برنامج عملها حسب المادة 98 من الدستور لصرفها».

وأضاف عاشور، عبر حسابه في موقع «تويتر»، أنه وبالإضافة إلى ذلك «لم توافق الحكومة على صرف بدل الإجازات لأبناء الكويتية والبدون، وكذلك الفائض فى هذه الميزانية أكثر من مليار دولار ولم تبيّن الحكومة هل الفائض توجّه للاحتياط العام أو الصرف على أي مشاريع».

وأشار إلى «أن ذلك يعني أنها تريد إطلاق يدها للصرف وهذا فيه هدر كبير للميزانية، والميزانية أعدت من قبل حكومة سابقة وهي نمطية وليست ميزانية برنامج عمل للمرحلة المقبلة بالإضافة الى الملاحظات التي بينتها فى جلسه الميزانية والخطاب الأميري».