مجلس الأمة

عاشور: عد تقديم الحكومة برنامج عملها سبب رفضي للميزانية العامة

منذ 48 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

أوضح النائب صالح عاشور أن سبب عدم موافقته على الميزانية العامة للدولة «لأنها أكبر ميزانية للحكومة ولم تقدّم إلى الآن برنامج عملها حسب المادة 98 من الدستور لصرفها».

وأضاف عاشور، عبر حسابه في موقع «تويتر»، أنه وبالإضافة إلى ذلك «لم توافق الحكومة على صرف بدل الإجازات لأبناء الكويتية والبدون، وكذلك الفائض فى هذه الميزانية أكثر من مليار دولار ولم تبيّن الحكومة هل الفائض توجّه للاحتياط العام أو الصرف على أي مشاريع».

وأشار إلى «أن ذلك يعني أنها تريد إطلاق يدها للصرف وهذا فيه هدر كبير للميزانية، والميزانية أعدت من قبل حكومة سابقة وهي نمطية وليست ميزانية برنامج عمل للمرحلة المقبلة بالإضافة الى الملاحظات التي بينتها فى جلسه الميزانية والخطاب الأميري».

منذ 48 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الخنفور يقترح منح أصحاب القسائم السكنية مهلة كافية للانتهاء من البناء

منذ 5 أيام

موضي المطيري تنفي علاقتها بأي حساب على «تويتر»: لم أوقع على وثيقة القيم وأرفض ما جاء فيها

سبتمبر 13, 2022

حمدان العازمي يقدم إقرار الذمة المالية إلى «نزاهة»

منذ أسبوع واحد

حامد البذالي: «الداخلية والدفاع» وافقت على مرسوم إعادة تحديد الدوائر الانتخابية 

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى