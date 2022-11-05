دوليات

قاذفة أميركية استراتيجية تنضم لمناورات مع كوريا الجنوبية

منذ ساعتين
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أعلنت القوات الجوية لكوريا الجنوبية، السبت، أن قاذفة استراتيجية أميركية ستنضم للتدريبات الجوية بين واشنطن وسول، السبت، في استعراض للقوّة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أن القاذفة الاستراتيجية بي1 بي ستشارك في مناورات العاصفة اليقظة الجارية فوق سماء شبه الجزيرة الكورية.

وكان من المقرر أن تنتهي المناورات بين سول وواشنطن، الجمعة، لكن البلدين قررا تمديدها يوما إضافية ردا على الاستفزازات الكورية الشمالية، خلال فترة المناورات، بما في ذلك إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليسيتيا عابر للقارات، أمس الخميس.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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