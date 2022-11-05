مقتل 13 شخصاً في حريق بمقهى روسي

قضى 13 شخصًا جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، السبت.

وأعلن حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف عبر تطبيق تلغرام أن “بحسب المعلومات الأولى، تسبب الحريق بسقوط 13 ضحيّة”.

وأوضح أن الحريق الذي اندلع في مقهى “بوليغون” ليل الجمعة السبت، أُخمد صباحًا، مشيرًا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وبحسب أجهزة الطوارئ، فإن الحريق أتى على مساحة 3500 متر مربع.

من جانبها ذكرت وكالة، ريا نوفوستي، الروسية عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليلًا.