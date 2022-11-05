محليات

وزير الإعلام يصدر قرارات لتنظم الإعلانات في المطبوعات والتلفزيون والإذاعة

منذ 3 ساعات
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أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري 3 قرارات وزارية بشأن تنظيم الإعلانات التجارية في مطبوعات الوزارة وإعلانات التلفزيون والإذاعة.

ونصّ القرار الأول على تخفيض سعر الإعلان بمطبوعات وزارة الإعلام (مجلة الكويت ودورياتها) على المنتجات والصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة بنسبة 50 في المئة، وعلى المنتجات والصناعات الخليجية بنسبة 25 في المئة من الأسعار المعمول بها.

كما نصّ على منح الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية واللجان الوطنية والخيرية وجميع المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام خصماً بنسبة 50 في المئة على جميع الإعلانات الخاصة بها أو المتعلقة بمشاريعها.

وتمنح الإعلانات الخاصة بالأنشطة الثقافية والمسابقات ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو الأدبي المحلية خصماً بنسبة 50 في المئة، والعربية خصماً بنسبة 25 في المئة.

أما القراران الثاني والثالث بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون والإذاعة، فقد نص كل منهما على منح خصم بقيمة 50 في المئة للإعلانات الخاصة بجهات محددة من بينها الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، واللجان الخيرية الكويتية، وجمعيات النفع العام الكويتية، والهيئات والاتحادات الرياضية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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