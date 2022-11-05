وزير الصحة: حريصون على تعزيز حقوق الأطفال في الرعاية الصحية

(كونا) – أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حرص الكويت على تعزيز حقوق الأطفال وصونها في الرعاية الصحية، والتمتع بالصحة من خلال تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالجودة المطلوبة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وقال الوزير العوضي في كلمته خلال حفل افتتاح مؤتمر الكويت لطب الاطفال، السبت، ان صون حق الطفل في الرعاية الصحية احد الحقوق الأساسية للانسان في مختلف الأعمار وفقاً للمواثيق الدولية واتفاقيات الامم المتحدة.

واشار الى ان المؤتمر يمثل احدى العلامات المضيئة على طريق الرعاية الصحية للأطفال، والذي يمثل محوراً هاماً من محاور اداء النظام الصحي وخطط التنمية، معرباً عن تطلعه بخروج توصيات من المؤتمر يستفاد منها في تحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية للاطفال ومتابعة تطبيقها بإستخدام المؤشرات العلمية المناسبة.

وأوضح ان المؤتمر يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للطفل مشيدا بدقة اختيار محاور المؤتمر ورؤيتها الواعية المدركة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية للأطفال.

من جانبها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة ايمان العنزي ان المؤتمر يضم كل اقسام الاطفال في مستشفيات الكويت لإعطاء الفرصة لجميع التخصصات العامة والفرعية في طب الاطفال للمشاركة.

واضافت ان المؤتمر يستضيف نخبة من الاستشاريين الدوليين والمحليين لتقديم 65 محاضرة و16 ورقة عمل وخمس ورش تخصصية لعرض أحدث ما توصل إليه طب الأطفال لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وأشارت الى ان المؤتمر يأتي وسط تحديات كبيرة يواجهها القطاع الصحي بعد جائحة كورونا الا ان اللجان التحضيرية قامت باعداد برنامج علمي وفق أحدث المستويات العالمية والتي يشارك في مناقشتها 500 مشارك من الكويت والخليج معربة عن الأمل أن يساهم في تطوير الأداء وتقديم الرعاية الصحية الأفضل للأطفال.