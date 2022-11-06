إخلاء الطالبات بمدرسة الوسطى المتوسطة بنات في صباح الناصر بسبب رائحة غاز

• مصدر لـ«»: فرقة إطفاء تأكدت من عدم تسرب الغاز بعد التدقيق والكشف

• تم إخلاء جميع الطالبات من المدرسة وتسليمهن إلى الأهالي.. احترازياً

ذكر مصدر لـ«» أن فرقة إطفاء جليب الشويخ تعاملت مع بلاغ بوجود رائحة غاز في مدرسة الوسطى المتوسطة «بنات» في منطقة صباح الناصر.

وأوضح المصدر أنه تم إخلاء الطالبات في ساحة المدرسة للتأكد من مصدر رائحة الغاز .

وأضاف أنه بعد التدقيق من قبل ضابط المواد الخطرة في جميع الأماكن ، تبين عدم وجود أي تسرب للغاز ، كما تم التأكد من وحدات التكييف والمناهيل احترازياً .

وأشار إلى أنه تم إخلاء المدرسة من جميع الطالبات وتسليمهن إلى الأهالي احترازياً .