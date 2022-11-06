محليات

«الإطفاء»: غلق 6 منشآت حرفية مخالفة بمنطقة الشويخ الصناعية

منذ ساعة واحدة
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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق التفتيش التابعة لإدارة وقاية محافظة العاصمة قامت صباح اليوم الأحد بجولة تفتيشية تحت اشراف وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ويرافقه نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد في منطقة الشويخ الصناعية وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وقد اسفرت عن غلق عددا من المنشآت الحرفية التي لم تلتزم أصحابها بالاشتراطات الوقائية بعد ان تم إخطارهم سابقا بالشروط المطلوبة ولم يتم تنفيذها.

وشدد الفريق خالد المكراد على ان دور فرق التفتيش هو لضمان تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال ازالة المخالفات في البلاد مطالبا الجميع بالتعاون وكذلك عدم التهاون مع اي مخالفات حتى وان كانت صغيرة لانها في نهاية المطاف قد تتسبب في كوارث لايحمد عقباها.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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