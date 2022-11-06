«البلدية»: توجيه 6 إنذارات هندسية لعقارات مخالفة في «صباح السالم»

قام الفريق الرقابي في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية في منطقة صباح السالم للتأكد من التزام أصحاب العقارات بالشروط والضوابط البلدية بلائحة البناء وعدم استخدام السراديب وأسطح المنازل في غير الغرض المرخصة من أجله، حيث أسفرت عن توجيه 6 إنذارات هندسية لعقارات مخالفة فضلاً عن عمل 6 بلوكات.

وأكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالوكالة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير علي الشمري مواصلة الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية في مناطق المحافظة كافة لرصد السراديب المخالفة، مبيناً في هذا الصدد عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالغلق وتوجيه إنذارات بإزالة أسباب المخالفة بالإخلاء طواعية أو وضع بلوك على العقار.