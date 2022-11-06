«التربية»: تسرّب غاز في مدرسة الوسطى المتوسطة للبنات بالفروانية.. دون إصابات

قالت وزارة التربية إن حـادث تسرب غـاز وقـع في مـدرسـة الوسطى المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، دون وقوع أي إصابات بـيـن الـطـالـبـات والهيئة التعليمية والإداريـة.

وأوضح المتحـدث الـرسمي باسم وزارة التربية أحمد الـوهـيدة في بيان رسمى أنـه تـم الـتـعـامـل مـع الـحـادث من خلال الاتصال الـفـوري بـفرق الإطفاء والـمعنيين بـالـمنطقة التعليمية، وبـالـتـزامـن قـام فـريـق الـتـدخـل الـسـريـع فـي الـمـدرسـة بعملية الإخلاء الاحترازي إلى نقطة التجـمع الآمـنة فـي الـسـاحـة، وثم خروج الـطـالـبـات مع أولياء أمـورهـم بـكـل سـلامـة ونظام.

وأضاف «قامت قوة الإطـفـاء عـن طـريـق مـراكـزهـا الـمعنية بـإجـراء مـسح مـيـدانـي بـواسـطة أجهـزة قـراءة الغازات وسـوف تقوم بإعداد تقرير عـن الـحـادثـة وأسـبـابـها».

وأوضح أنـه تـم الـتـأكـد مـن سـلامـة مـبـنـى الـمـدرسـة وخـلـوّه مـن أي تسرّب للغاز مـن قـبـل جـهات الاختصاص، وذلـك لاستقبال الـطـالـبـات والهيئة التعليمية والإداريـة، مضيفاً «تطمئن الـوزارة كـافـة منتسبيها أنها لن تألو جهداً في سبيل ضـمان سلامتهم وصـحتهم، وأنـها مـاضية قدماً في تنفيذ الـلـوائـح

الخاصة بالصحة والسـلامـة والأمـن والبيئة، وذلـك بـالـتعاون مع الجهات المعنية فـي الـدولـة».