الجارالله: ندعم جهود مواجهة النزاعات المسلحة وتداعياتها على البيئة 

(كونا) – أكد ممثل وزير الخارجية المستشار عبدالعزيز الجارالله اليوم الاحد دعم الكويت للجهود المحلية والدولية لمواجهة النزاعات المسلحة وتداعياتها على البيئة والتطلع لجهود المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك في كلمة للجارالله في احتفالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية تحت شعار «اعقاب الكارثة النفطية وتأهيل الاراضي المتضررة بالتلوث النفطي» والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.

وقال الجار الله ان الاستدامة البيئية لها أهمية خاصة حيث أطلقت مجموعة من المبادرات ضمن الخطة التنموية والعمل على خفض نسب التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف ان الكويت ما زالت تستذكر مشاركة 27 دولة صديقة لاطفاء الآبار التي أشعلت خلال الغزو العراقي للكويت مؤكدا دعم ومساندة الأمم المتحدة للتصدي للتحديات البيئة وتطوير القانون البيئي الدولي وإقامة شراكات دولية لبلوغ وتحقيق الأهداف المستدامة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت خالد العتيبي ان «برنامج إعادة تأهيل البيئة في الكويت» التابع للشركة يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويعكس اهتمامها بالقضايا البيئية لاسيما وأنها تتعاون فيه مع جهات محلية ودولية رائدة تتمثل في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ونقطة الارتباط الكويتية.

وأوضح العتيبي ان يوم 6 نوفمبر يحتل مكانة عزيزة وخاصة في قلب كل كويتي وهي ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة عام 1991 وهو اليوم الذي تنفسنا فيه الصعداء بنجاحنا في القضاء على عملية التخريب المتعمدة لـ727 بئرا نفطية بعد أن أضرمت قوات الغزو العراقي الغاشم النار فيها.