دوليات

الرئيس الأمريكي يطلع على نتائج زيارة المستشار الألماني إلى الصين

منذ 53 دقيقة
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(كونا) – اطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن من المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد على النتائج التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الى الصين مؤخرا.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أكدا خلال اتصال هاتفي التزامهما المشترك بدعم النظام الدولي القائم على القواعد وحقوق الإنسان وممارسات التجارة العادلة.
وأضاف البيان «اتفق الزعيمان على أن التهديدات النووية الأخيرة لروسيا غير مسؤولة كما شددا على الالتزام المستمر للولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها أمام العدوان الروسي».

منذ 53 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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