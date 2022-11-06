«الصحة» تدرس إشراك القطاع الخاص في فحص العمالة الوافدة

أوضحت مصادر صحية أن وزارة الصحة تتجه لإشراك القطاع الخاص في فحص العمالة الوافدة، وفقاً لـ«الراي».

وأكدت أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الآليات التنظيمية، ورسوم الخدمات، وآليات الربط بين المؤسسات الصحية الأهلية من جهة، ووزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى، على أن يبدأ التطبيق بعد الانتهاء من الأطر التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة

وأضافت أن إجراءات الفحص ستكون عبر المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وفق المواصفات والمعايير المحددة، وذلك لتخفيف الأعباء على المرافق الصحية الحكومية، وتقليل فترة انتظار مواعيد الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي، كما يأتي ضمن رؤية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية في الكويت والارتقاء بها.

وشددت على أن الفحص الطبي للعمالة الوافدة يعتبر من ضمن الأمن الوطني الصحي، وأن معايير رقابية محكمة ستطبق من أجل التأكد من دقة الفحوصات وجودة الخدمة.