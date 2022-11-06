محليات

العجمي: سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة وليست مؤقتة

منذ ساعتين
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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة و وزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ان سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة وليست مؤقتة وهذا المنهج سيكون في جميع قطاعات المؤسسة.

وأضاف العجمي عقب لقائه عدد من المواطنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن اللقاءات هدفت للاستماع الى ملاحظات و مشاكل بعض المواطنين مع المؤسسة وبحضور مدير عام المؤسسه وعدد من القياديين.

وبين الوزير ان هذه اللقاءات تهدف لإزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين، فمن حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر ونقل ملاحظاتهم واستفساراتهم، وواجب على المسؤولين الاستماع لهم وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية المنصوص عليها بالقانون واللوائح والنظم ، أو توضيح ما هي الاجراءات المتبعة في مثل حالاتهم..

وأوضح الوزير العجمي بانه اكد على المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدراسة القضايا المتكررة ووضع حلول دائمة لها.

واختتم الوزير عمار العجمي بشكر العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على حسن تنظيمهم واستقبالهم للمواطنين والمواطنات اليوم.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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