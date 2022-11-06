القراوي لـ«»: فرص الأمطار تعود الثلاثاء المقبل مع احتمال تشكل سحب رعدية 

• المناطق الجنوبية شهدت أمطار صباح اليوم والوفرة الزراعية سجلت 4.5 ملم

• درجات الحرارة بين 27-31 درجة للعظمى و13-18 درجة للصغرى

() – أكد مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي أن الكويت شهدت صباح اليوم هطول أمطار على المناطق الجنوبية ، وبلغت كميتها في الوفرة الزراعية 4.5 مم .

وأوضح القراوي في تصريح خاص لـ «» أن فرص الامطار على المناطق الغربية تبقى خفيفية جداً ، على أن تعود فرص سقوط الامطار يوم الثلاثاء المقبل على المناطق الشمالية من البلاد ، مع احتمال تشكل سحب رعدية .

وأضاف القراوي أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية للعظمى ، و13 إلى 18 درجة للصغرى .