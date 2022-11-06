المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يُطلق «أسبوع التنمية المستدامة».. 20 الجاري

(كونا) – أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الأحد، إطلاق أسبوع التنمية المستدامة خلال الفترة بين 20 و 24 نوفمبر الجاري ويشهد عقد مجموعة من الورش مع جميع الأطراف والشركاء في التنمية.

وقال الأمين العام للمجلس خالد مهدي في مؤتمر صحفي إن «أسبوع التنمية المستدامة» سيشهد عقد خمس ورش عمل خلال الفترة المذكورة منها ورشتان للقطاع الحكومي وورشة واحدة لكل من الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف مهدي أن هذه الورش تهدف إلى التعريف بأهمية التنمية المستدامة وتبادل المعلومات والخبرات لافتا إلى أنها ستعقد بمشاركة جميع الشركاء في التنمية وستقدم من نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح أن ورشتي القطاع الحكومي ستعقدان يومي 20 و21 الجاري في مقر الأمانة العامة للتخطيط فيما ستقام الورشة الخاصة بالجامعات 22 الجاري في الكلية الأسترالية.

وذكر أن الورشة الخاصة بالمجتمع المدني ستقام 23 الجاري في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية فيما ستعقد الورشة الخاصة بالقطاع الخاص 24 الجاري في غرفة التجارة والصناعة.

وبين أن الأمانة العام لـ«التخطيط» تعد التقرير الطوعي الثاني لدولة الكويت لقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة وسيكون موعد إطلاقه في شهر يوليو المقبل بمنتدى سياسي رفيع المستوى تحت شعار تسريع التعافي من «فيروس كورونا – كوفيد 19» وإعادة البناء بشكل أفضل.

وأشار إلى أن «التخطيط» وجهت الدعوة لجميع جهات الدول المعنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعبئة استمارة التقرير الطوعي الثاني وإرسال تقارير التنمية المستدامة الخاصة بها وسيركز التقرير على أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة قامت بتقديم التقرير الطوعي الأول عام 2019 ولاقى نجاحا وردود فعل إيجابية.