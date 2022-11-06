المطيري: نحرص على المشاركة في المهرجانات المسرحية العربية

(كونا) – أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون فالح المطيري اليوم الأحد حرص الكويت على المشاركة في المهرجانات المسرحية العربية لأهميتها في تحفيز المسرحيين العرب على المشاركة والإرتقاء بالأداء المسرحي.

وأوضح المطيري في تصريح لـ«كونا» خلال حفل افتتاح الدورة 29 من «مهرجان الأردن المسرحي» أن الكويت تشارك في المهرجان الذي يستمر تسعة أيام بمسرحية «الطابور السادس» للمخرج علي البلوشي تقدمها فرقة المسرح الشعبي.

من جانبها قالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في حفل الافتتاح إن المسرح يعبر عن الثقافة الإنسانية وإن «مهرجان الأردن المسرحي» أصبح حدثا ثقافيا عربيا راسخا يجمع جيل الرواد والشباب المبدعين الذين قدموا إبداعاتهم في الكتابة والتمثيل والإخراج وسائر فنون المسرح.

بدوره قال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي إن الحضور العربي المسرحي السنوي في «مهرجان الأردن المسرحي» يفتح المجال أمام الجمهور لمشاهدة متعة بصرية مختلفة ومتنوعة الثقافات مؤكدا أن المسرح سيبقى سيدا للجمال ومنارة للابداع ومجسدا حيا للأفكار المشحونة بالخيال.

ووفق المنظمين تتنافس العروض المسرحية المشاركة على عدد من الجوائز تشمل «أفضل نص» و«أفضل إخراج» و«أفضل ممثل» و«أفضل ممثلة» و«أفضل سينوغرافيا» و«أفضل عرض متكامل» في حين تشمل قائمة العروض المشاركة بالإضافة للعرض الكويتي كلا من العروض الأردنية «تخريف ثنائي» و«الطوافة» و«فاصل زمني» والعرض المصري «ليلة القتلة» والسعودي «كافي» والعراقي «خلاف» والعرض المغربي «بيرندا» والعرض الجزائري «اهنا ولهيه».

ويناقش المشاركون في ندوة متخصصة تستمر يومين «دور المسرح في ظل الأزمات العربية الراهنة» كما يبحثون قضايا تتعلق بالإخراج المسرحي وآليات إعداد الممثلين.

وتتولى وزارة الثقافة الأردنية تنظيم المهرجان الذي يقام بمشاركة الكويت وست دول عربية هي الجزائر والسعودية والعراق ومصر والمغرب بالإضافة للاردن.