دوليات

المفوضية الأوروبية تقترح دعماً مالياً لأوكرانيا.. 18 مليار يورو للعام المقبل

منذ 23 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

(كونا) – اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد تقديم قرض طويل الأجل وبشروط ميسرة لأوكرانيا بإجمالي يصل إلى 18 مليار يورو لتغطية احتياجات البلاد التمويلية لعام 2023.
وذكرت المفوضية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أبلغت فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5ر1 مليار يورو شهريا والتي من شأنها أن تضمن الدعم المالي لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وأوضح البيان أن هذه الحزمة المالية ستعمل أيضا على دعم إصلاحات أوكرانيا ومسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي مشددا على أن الحزمة المالية يجب أن يقابلها دعم مماثل من مانحين رئيسيين آخرين.

منذ 23 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

خطيب المسجد الحرام: مشاهير التواصل الاجتماعي «اخترقوا أسرار البيوت»

منذ يومين

بايدن: قادر على هزيمة دونالد ترامب مجدّداً

منذ 4 أسابيع

خامنئي يظهر في مناسبة دينية بعد أنباء عن تدهور صحته

سبتمبر 17, 2022

رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نواجه تحديات اقتصادية عميقة وعلينا التعامل معها فوراً

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى