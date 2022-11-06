المفوضية الأوروبية تقترح دعماً مالياً لأوكرانيا.. 18 مليار يورو للعام المقبل

(كونا) – اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد تقديم قرض طويل الأجل وبشروط ميسرة لأوكرانيا بإجمالي يصل إلى 18 مليار يورو لتغطية احتياجات البلاد التمويلية لعام 2023.

وذكرت المفوضية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أبلغت فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5ر1 مليار يورو شهريا والتي من شأنها أن تضمن الدعم المالي لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأوضح البيان أن هذه الحزمة المالية ستعمل أيضا على دعم إصلاحات أوكرانيا ومسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي مشددا على أن الحزمة المالية يجب أن يقابلها دعم مماثل من مانحين رئيسيين آخرين.