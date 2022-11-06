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بغداد: إصابة 14 شخصاً جراء حريق في مبنى لتخزين العطور 

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الأحد عن اصابة 14 شخصا جراء حريق التهم مبنى لتخزين العطور في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.
ونقلت الفضائية العراقية الرسمية عن مدير الدفاع المدني في الرصافة العميد قصي يونس قوله إن جميع المصابين الـ14 من مديرية الدفاع المدني وبينهم مدير عام الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم سلمان الذي كان يشارك شخصيا في عمليات الاطفاء.
وأوضح يونس ان تلك الاصابات كانت بسبب انهيار طابقين من المبنى الذي يتألف من ثلاثة طوابق اثناء عملية اخماد النيران.
ورجح وجود اصابات بين المدنيين تحت الانقاض مشيرا الى انه لا يمكن تأكيد تلك الاصابات الا بعد الانتهاء من اخماد النيران ورفع الانقاض.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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