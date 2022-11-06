دوليات

«ذي إندبندنت»: جلد هنديَيْن بالسياط لحيازتهما عبوات من لحم البقر

منذ 12 دقيقة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثاً يظهر جلد رجلين بالسياط في الهند، بعد أن أبلغ عنهما بعض الأشخاص الشرطة، بسبب حيازتهما عبوات من لحم البقر كانا يقومان ببيعها، بحسب ما ذكره موقع «ذي إندبندنت» البريطاني.
وأوضح بيان تداولته منصات محلية، أن أهل المنطقة في ولاية تشاتيسجاره وسط الهند، أبلغوا عن حيازة شخصين عبوة يشتبه في وجود لحم بقري داخلها.
وبعد وصول الشرطة قالت إن الرجلين، اعتُقلا بتهمة نقل ومحاولة بيع 33 كيلوغراماً من لحم البقر، وفقاً لـ«عربي بوست».
ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن مدير في الشرطة قوله «لقد احتجزناهما بموجب القوانين ذات الصلة، وأرسلناهما إلى السجن» وأوضح أن الاثنين اعتُقلا بموجب قانون المحافظة على الماشية الزراعية بالولاية، الذي يحظر ذبح الماشية.

منذ 12 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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