روسيا تسقط 331 طائرة حربية أوكرانية وتدمر 6398 دبابة حتى الآن

(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاحد أن القوات الروسية أسقطت 331 طائرة حربية ودمرت 6398 دبابة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة ايغور كوناشيكوف في بيان وزع هنا إن القوات الروسية اسقطت أيضا «169 مروحية حربية و2452 طائرة مسيرة ودمرت 386 مجمعا صاروخيا و883 مركبة عسكرية للاطلاق الكثيف و3560 مدفعا و7086 عربة عسكرية متنوعة».

وأضاف ان القوات الروسية صدت خلال ال 24 ساعة الماضية محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في محور العمليات في بلدة كوتلاروفكا في خاركوف وفي محور كراسني ليمان في لوغانسك وكذلك في بلدة يامبالوفكا في دونيتسك.