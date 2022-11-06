مجلس إدارة مؤسسة البترول يعتمد الأسماء في اجتماعه اليوم

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، خلال اجتماعه اليوم الأحد، أسماء شاغلي مناصب الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للشركات النفطية.

وهم «أحمد جابر العيدان – الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، ووضحة أحمد الخطيب – الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، ووليد خالد البدر – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ونادية بدر حجي الحجي – الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ومحمد سالم الحيمر – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشافي طالب العجمي – الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية، وخالد نايف العتيبي – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، والشيخ خالد أحمد الصباح – العضو المنتدب للتسويق العالمي، و بدر العطار – العضو المنتدب للتخطيط والمالية، وهشام أحمد الرفاعي العضو المنتدب للشؤون الإدارية».