اقتصاد

مجلس إدارة مؤسسة البترول يعتمد الأسماء في اجتماعه اليوم

منذ ساعتين
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اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، خلال اجتماعه اليوم الأحد، أسماء شاغلي مناصب الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للشركات النفطية.
وهم «أحمد جابر العيدان – الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، ووضحة أحمد الخطيب – الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، ووليد خالد البدر – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ونادية بدر حجي الحجي – الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ومحمد سالم الحيمر – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشافي طالب العجمي – الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية، وخالد نايف العتيبي – الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، والشيخ خالد أحمد الصباح – العضو المنتدب للتسويق العالمي، و بدر العطار – العضو المنتدب للتخطيط والمالية، وهشام أحمد الرفاعي العضو المنتدب للشؤون الإدارية».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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