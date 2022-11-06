محمد المهان يسأل الناهض عن تطبيق خطة التكويت

وجّه النائب د. محمد المهان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.

ونصّ السؤال على ما يلي:

جاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 في سبتمبر 2017، الخاص بالتكويت في الوظائف العامة بهدف معالجة البطالة بين المواطنين وتقليص أعداد العمالة الوافدة خلال مدة خمس سنوات، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في معالجة التركيبة السكانية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل طُبق قرار الديوان رقم (11) لسنة 2017؟

2- هل واجهت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لكم أي معوقات لتطبيق القرار؟

3- هل هناك استثناءات لعدم تطبيق القرار؟

4- نسبة الكويتيين العاملين في الوزارتين والجهات التابعة لكم بعد القرار المذكور أعلاه.

5- عدد العمالة الوافدة التي أُنهيت خدماتهم منذ تاريخ القرار المذكور أعلاه حتى تاريخه.