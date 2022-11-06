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وزير التربية: الكويت تسارع الخطى في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

منذ 26 دقيقة
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(كونا) – قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الأحد إن الكويت تسارع الخطى في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي تماشيا مع الخطة التنموية 2035.
جاء ذلك خلال استقباله الطالبتين فاطمة الزهراء جمال من ثانوية «ماريا القبطية» وعائشة العجمي من ثانوية «الرتقة» الفائزتين بمسابقة برنامج المرصد الخليجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم العام «الهاكثون في الذكاء الاصطناعي» التي أقيمت في السعودية.
وأبدى العدواني عن فخره واعتزازه بلقاء الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول في المسابقة وأولياء أمورهما مضيفا أن ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز هو تشجيع وزارة التربية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لدى الطلبة والطالبات فهم قادة المستقبل.
وأشار إلى الحرص على تبني النماذج الطلابية المشرفة ودعمها للمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية في مجال التطبيقات الذكية والتكنولوجيا لما لها من دور فعال في تعزيز الإبداع البشري الذي سيسهم بلا شك في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأشاد بجهود منسقي برنامج المرصد الخليجي الموجه الفني العام للحاسوب بالإنابة منى عوض والموجه الفني للعلوم نادية الحبيب والموجه الفني للحاسوب منار جمال نظير رعايتهم وتبنيهم روح الابتكار التكنولوجي لدى الطالبتين ما أسهم بشكل فعال في فوزهم بالمسابقة.

منذ 26 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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