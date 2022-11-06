وزير الخارجية المصري: التصدي للتغيرات المناخية أمر حيوي ومصيري

(كونا) – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد ضرورة عدم السماح للظروف السياسية بأن توقف الجهود المبذولة لخطط العالم للتصدي للتغيرات المناخية مشددا على أن هذه المسألة تعتبر أمرا حيويا ومصيريا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سيمون ستيل عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» إن قضية تغير المناخ أثرت على الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم.

وأوضح شكري «رئيس الدورة الحالية للمؤتمر» أنه جرى اليوم اعتماد جدول الأعمال بعد مفاوضات جمة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وعبر شكري عن سعادته للمفاوضات التي تمت هذا العام بمساعدة رئاسة الدورة السابقة لمؤتمر المناخ «كوب 27» والفرق التي كانت منخرطة في عملية التفاوض والعمل الناجح الذي تم من أجل اطلاق «كوب 27» وقضية الأجندة التي تم تبنيها بشكل يتسم بالسلاسة.