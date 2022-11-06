محليات

وزير الداخلية يشكِّل لجنة تنظر في تظلمات القيود الأمنية

منذ ساعة واحدة
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ذكرت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر القرار الوزاري رقم «2022/1247» بشأن تشكيل لجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من اصحاب الشأن لوزارة الداخلية، وذلك فيما يخص التحفظات الأمنية التي تم الاعلان عن الغائها مساء الخميس الماضي.
وأكدت أن ذلك يأتي تأكيداً واستكمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وصولا الى تعزيز مسيرة تصحيح المسار ودعماً لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور ويحقق الأمن والامان والاستقرار للكويت.
وأضافت أن الخالد وجه اللجنة لاستقبال التظلمات الكترونياً من خلال خدمة «تواصل معنا» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» او عبر البريد الالكتروني [email protected]، وذلك تسهيلا وتخفيفا على المتظلّمين.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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