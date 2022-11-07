إيران ترحب بدعوة شيخ الأزهر إلى إطلاق حوار بين السنة والشيعة

أشاد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران حميد شهرياري بدعوة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى إطلاق حوار بين العلماء السنة والشيعة.

وقال شهرياري في رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف: “استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي الإسلامي دليل على جدية دعوتكم”.

وتابع: “نريد أن تبلغ هذه الدعوة أهدافها بصدق وإخلاص ولطالما أعلنا عن مساندتنا لنداءاتكم الحضارية الرائدة التي تدعو إلى تأليف القلوب وتجاوز عوامل التجزئة القومية والطائفية وتغلب مصالح الأمة”.

وقال: “نعلن عن تضامننا مع دعوتكم لحوار إسلامي – إسلامي ووضع كل إمكانياتنا لنجاح مشروعكم”.

وكان الإمام أحمد الطيب دعا يوم الجمعة الماضي من المنامة، علماء الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي-إسلامي بهدف نبذ الفتنة.