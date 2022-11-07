محليات

البغلي: تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 30 دقيقة
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(كونا) – قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن توجيهات سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء واضحة بضرورة الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الإثنين، عقب اجتماع الوزيرة البغلي مع أعضاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي.

ودعت الوزيرة وفق البيان، إلى النظر بالمطالب والاحتياجات التي قدمها أعضاء الجمعية والتعامل معها وفق القانون والقرارات المنظمة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم هذه الفئة.

منذ 30 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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