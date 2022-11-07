«التربية»: حافلات لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة قد بدأت أعمالها من يوم أمس الأحد ، وستستمر تدريجياً لحين اكتمال الأعداد ، من أجل توفير وسيلة نقل آمنة وملائمة لاحتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضح الوهيدة أن عودة الحافلات تأتي في ضوء توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني للجهات المعنية في وزارة التربية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وحرصه على أهمية انتظامهم في فصولهم الدراسية بمدارسهم ومواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة .