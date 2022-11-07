«الداخلية»: ضبط 5 أشخاص يمارسون الطب بعيادة غير مرخصة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع الجنسية والإقامة لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقانون الإقامة والعمل تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية من ضبط مقيمة من الجنسية الآسيوية في منطقة الصديق تقوم بمزاولة مهنة عمل الوشم «خدمة منازل» بدون ترخيص.

وأضافت أنه تم ضبط 5 أشخاص من جنسيات مختلفة يمارسون مهنة الطب داخل عيادة غير مرخصة في ميدان حولي، كما تم ضبط 7 أشخاص من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الإقامة والعمل في منطقتي السالمية وجليب الشيوخ حيث تم إحالة جميع المخالفين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.