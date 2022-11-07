الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.309 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.20 في المئة إلى مستوى 0.307 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.39 في المئة إلى مستوى 0.350 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.15 في المئة إلى مستوى 0.310 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.