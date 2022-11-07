«الذهب» يتراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعّرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1672.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 3% يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2% تقريباً بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1676.30 دولار.

وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 20.56 للأونصة، وانخفض البلاتين 1% إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1871.00 دولار.