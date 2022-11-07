الرئيس الروسي: 80 ألف عسكري من المجندين حديثاً وصلوا لجبهات القتال 

(كونا) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن 80 ألف عسكري من المجندين حديثا وصلوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا.

ونسب موقع الرئاسة الروسية الى بوتين خلال لقاء عقده مع محافظ اقليم تفيرسكوي ايغور رودني قوله إن 50 ألف عسكري منهم يشاركون عمليا في العمليات القتالية على مختلف الجبهات.

واوضح ان بقية المجندين لا يزالون يتلقون التدريب العسكري في المعسكرات مبينا ان وزارة الدفاع الروسية استدعت 300 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية اضافة الى 13 ألفا تطوعوا للالتحاق بالعمليات القتالية.