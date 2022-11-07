السفير رامي طهبوب: 500 معلّم فلسطيني إلى البلاد.. قريباً

أكد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين قوامها 500 مدرس ومدرسة، وفقاً لـ«الجريدة».

وأضاف أنه تم التعاقد مع الدفعة الجديدة، وفي انتظار إجراءات وزارة التربية الكويتية وديوان الخدمة المدنية في استيفاء باقي الخطوات وإصدار تأشيرات دخول الدفعة الجديدة، مؤكدا أن الأجواء الكويتية مناسبة لتلك العودة التي تشهد تزايدا مستمرا في أعداد المدرسين الفلسطينيين سواء من ناحية شروط التعاقد أو الرواتب أو الحوافز التي تشجع عددا كبيرا منهم للعمل لدى الكويت.

وأشار طهبوب إلى ثقة الكويت في المعلم الفلسطيني، وهي قديمة منذ عام 1936، حين جاءت أول بعثة تعليمية من فلسطين إلى الكويت، ومنذ ذلك الحين أثبت المعلم الفلسطيني جدارته وقوته وإخلاصه للعملية التعليمية والكويت، فأصبح جزءا من مؤسسة التعليم الكويتي وأحد أهم عوامل نجاحها وقوتها، مشددا على أن هذه الكفاءة تأتي من إيمان الفلسطيني الراسخ بأن التعليم سلاحه الأول في مواجهة تحديات الحياة.