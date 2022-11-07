الصقعبي يسأل وزير الدفاع عن عدم تنفيذ قرارات وزارية بترقية عدد من الضباط

تقدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بسؤال برلماني إلى وزير الدفاع يسأل فيه عن أسباب امتناع رئاسة أركان الجيش عن تنفيذ قرارات وزارية بترقية عدد من الضباط صدرت لصالحهم أحكام من القضاء العسكري.

وجاء نص السؤال كما يلي :

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن نية رئاسة أركان الجيش إحالة أكثر من 40 ضابطاً ممن هم برتبة عميد إلى التقاعد ممن لم يتجاوزا الخمسين عاماً، بذريعة ترشيد الميزانية وبالمخالفة لأحكام المادة (100) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش فما صحة ما تم الإشارة إليه في ديباجة السؤال؟ إن كانت المعلومة صحيحة، فما هي المبررات لذلك؟.

وأضاف أنه «نمى إلى علمي قيام الجيش الكويتي بتعديل العقد المبرم مع الجيش البنغالي بزيادة رواتب أفراد الجيش البنغالي الذين تم الاستعانة بهم بنسبة 30 في المئة بما يعادل 28 مليون دينار»، مستفسرا عن صحة هذه المعلومة، وما إذا كان قد تم أخذ موافقة الجهات الرقابية قبل الإقدام على تغيير العقد.

كما طلب نسخة من العقد بعد التعديل، وسأل: «هل تم نقل عدد ألف فرد من الجيش البنغالي للعمل كمهنيين؟»

وزاد «نمى إلى علمي امتناع رئاسة أركان الجيش الكويتي عن تنفيذ مجموعة من القرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة الماضية ومنها القرارات التي تخص ترقية عدد من الضباط، لذا يرجى بيان التالي: كم عدد القرارات الوزارية التي امتنعت رئاسة أركان الجيش من تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية؟ وما هو السبب في ذلك؟ ، ولماذا لم يتم ترقية عدد من ضباط الجيش الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكري؟»