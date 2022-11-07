الكويت الثانية عربياً بقائمة مشتري العقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية

(كونا) – أظهرت بيانات اقتصادية تركية اليوم الاثنين أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثانية عربيا من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 442ر8 عقارا خلال الفترة المذكورة ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث شراء الاجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية بداية من عام 2015 إلى النصف الأول من عام 2022.

وأوضحت أن إجمالي حجم المبيعات العقارية إلى موطني عشر دول عربية مجتمعة بلغ 233ر74 عقارا خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022.

وأضافت أن العراق جاء في صدارة الدول العربية الأكثر شراء للعقارات ب391ر36 عقارا مبينا أن العراقيين هم الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت ان الكويت جاءت في المرتبة الثانية ب8,442 عقارا تليها السعودية في المركز الثالث بشراء 146ر7 عقارا ثم الأردن في المركز الرابع بشراء 268ر5 عقارا.

وذكرت البيانات أن مصر احتلت المركز الخامس في القائمة بشراء 563ر4 عقارا ثم اليمن سادسا عبر شراء 409ر4 عقارات ثم لبنان في المركز السابع بشراء 497ر3 عقارا تلته ليبيا ثامنا بشراء 1732 عقارا في حين جاءت قطر بالمركز التاسع عبر شراء 1485 عقارا ثم السودان بالمركز العاشر بشراء 1300 عقار.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية في بياناتها عن أن عدد العقارات التي اشتراها الأجانب ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.