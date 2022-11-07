«المركزي» يخصص ثلاثة إصدارات سندات وتورق.. بقيمة 350 مليون دينار

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص ثلاثة اصدارات سندات وتورق بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار أميركي).

وقال «المركزي» إن قيمة الاصدار الأول تبلغ 30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار) لاجل سنة واحدة بمعدل عائد 4.5 في المئة.

وأضاف أن قيمة الاصدار الثاني تبلغ 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لاجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.125 في المئة، في حين بلغت قيمة الاصدار الثالث 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لاجل ستة أشهر بمعدل عائد 4.25 في المئة.

وكان «المركزي» أصدر في 24 أكتوبر الماضي سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر وعائد 3.375 في المئة.