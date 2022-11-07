بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة ليبلغ مستوى 7475.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة.

وتم تداول 187.5 مليون سهم عبر 10491 صفقة نقدية بقيمة 52.3 مليون دينار «نحو 158.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.15 نقطة ليبلغ مستوى 5541.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 في المئة من خلال تداول 107.7 مليون سهم عبر 4474 صفقة نقدية بقيمة 11.13 مليون دينار «نحو 33.7 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 70.90 نقطة ليبلغ مستوى 8390.65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 في المئة من خلال تداول 79.8 مليون سهم عبر 6017 صفقة بقيمة 41.16 مليون دينار «نحو 124.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 15.03 نقطة ليبلغ مستوى 5678.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة من خلال تداول 86.10 مليون سهم عبر 2999 صفقة نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار «نحو 29.6 مليون دولار».

وكانت شركات «جياد» و«رمال» و«بترولية» و«مراكز» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«وطني» و«جي إف إتش» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة، في حين كانت شركات «يونيكاب» و«ورقية» و«المصالح ع» و«العقارية» الأكثر انخفاضاً.