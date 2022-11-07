بيونغ يانغ تحذر من إجراءات عسكرية «كاسحة» ضد سيؤول وواشنطن

(كونا) – اعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أنها ستستمر في اتخاذ إجراءات عسكرية عملية وصفتها ب”الحازمة والكاسحة” ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تقرير صادر من هيئة الأركان العامة للجيش أن بيونغ يانغ نفذت عمليات عسكرية لأربعة أيام منذ الثاني من نوفمبر الجاري ردا على المناورات الجوية المشتركة واسعة النطاق بين سيؤول وواشنطن التي تحمل اسم (العاصفة اليقظة).

وأوضح التقرير أن العمليات تضمنت إطلاق ستة صواريخ باليستية تكتيكية و 23 صاروخ أرض جو وصاروخي كروز إستراتيجيين في المياه الدولية على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة سواحل (أولسان) في كوريا الجنوبية فضلا عن إطلاق عشرات الصواريخ طويلة المدى أو فائقة الضخامة إضافة إلى طلعة جوية قتالية واسعة النطاق نفذتها القوة الجوية ب 500 مقاتلة.

وذكر جيش كوريا الشمالية في بيان أن “جميع العمليات العسكرية حققت الأهداف المخطط لها بنجاح وقد كان أداء الجيش العالي مرضيا”.

وأكد أن العمليات الأخيرة تمثل ردا واضحا مفاده انه “كلما استمرت الاستفزازات العسكرية واجهها الجيش بشكل أكثر شمولية وبلا رحمة” مضيفا أن ذلك مبدأ وتوجه عمل القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل أيضا.

وبدأت مناورات (العاصفة اليقظة) منذ 31 أكتوبر الماضي وانتهت في الخامس من نوفمبر الجاري وتسببت في تصعيد التوتر بين الكوريتين اذ اعتربتها بيونغ يانغ “اعمالا استفزازية تستهدفها بشكل مباشر”.

وجددت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية التأكيد على أن “الجيش مستمر بالرد على جميع تدريبات الحرب المناهضة لبيونغ يانغ بإجراءات عسكرية عملية حازمة وكاسحة”.