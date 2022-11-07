ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجّه إلى مصر

(كونا) – بحفظ الله ورعايته، غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين ستعقدان في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك وكبار المسؤولين بالدولة، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.