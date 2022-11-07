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ممثل سمو الأمير ولي العهد يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة شرم الشيخ

منذ ساعتين
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(كونا) – التقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هامش مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مزيدا من التقدم والازدهار.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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