محليات

وزير التجارة: لن نسمح بالتطاول على موظفي الوزارة

منذ 23 دقيقة
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(كونا) – استنكر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من مفتشي الوزارة خلال تأدية عملهم في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية.
وقال الوزير الناهض لـ«كونا» مساء اليوم الاثنين انه لن يسمح بالتطاول على العاملين في الوزارة مشددا على تقديم الدعم اللازم للمفتشين وحفظ كامل حقوقهم القانونية.
وأضاف ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه غش المستهلكين بأي شكل من الأشكال، مؤكدا ان «التجارة» مستمرة بدورها الهام في منع الغش التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

منذ 23 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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