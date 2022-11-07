ولي العهد يعود إلى البلاد.. ويبعث برقيتي شكر للرئيس المصري وولي العهد السعودي

(كونا) – عاد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من جمهورية مصر وذلك بعد مشاركة سموه في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ «COP27» والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عكست عمق الروابط التاريخية وعرى الأخوة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما سجل سموه كل التقدير والثناء على ما بذله من جهود كبيرة توجت بتنظيم متميز لإنجاح قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ27 وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية مما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها جمهورية مصر العربية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية راجيا سموه بأن تتضافر كافة الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمتين أهدافهما المنشودة التي تسعى جميع الدول لتحقيقها من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر على ما بذله سموه من جهود كبيرة توجت بتنظيم ومشاركة متميزة لإنجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية والتي عقدت بجمهورية مصر العربية تزامنا مع قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ27 راجيا سموه بأن تتضافر كافة الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمة أهدافها المنشودة التي تتطلع إليها جميع الدول المشاركة من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب الدول وأجيالها القادمة.