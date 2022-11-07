15 مصرياً يكسرون آيبادات موظفي التجارة.. ويعتدون عليهم ضرباً

تعرّض مفتشو وزارة التجارة والصناعة تعرضوا للاعتداء والضرب على يد عدد من الوافدين المصريين في منطقة الضجيج، أثناء قيام موظفي الوزراة بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية، وفقاً لـ«القبس».

وأبلغ موظفو التجارة رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافداً، أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر «آيبادات» الموظفين الذين يقومون بتسجيل المخالفات التجارية من خلالها.

ومن المتوقع أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة بمنطقة الضجيج.