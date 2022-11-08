أحد أبطال المقاومة الكويتية عبدالجبار معرفي.. في ذمة الله

توفي، اليوم الثلاثاء، أحد أبطال المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي عبدالجبار معرفي.

البطل معرفي كان له دور ملفت وملحوظ في نقل الأخبار والأحداث عبر الرسائل والبرقيات السرية من داخل الكويت إلى المجتمع العالمي في ظل القطع الإجباري لأجهزة البث والاتصالات الحديثة عبر التليفون والإذاعة والتلفزيون، من خلال أجهزته التي يقتنيها «اللاسلكي والكبيوتر والرايو هام»، منذ بداية الاحتلال العراقي حتى ما بعد التحرير.

ومنذ بداية الغزو العراقي على الكويت قام بدفن الجهاز اللاسلكي لفترة قصيرة جدًا في حديقة منزله في منطقة سلوى ثم خشي ان يتلف الجهاز من الحرارة والرطوبة فأرسله لمزرعة لأقاربه ليخبئها بين الماشية حتى لا يصادرها العراقيون، ولكن جاءت فكرة استخدام جهاز اللاسلكي بعد ان أيقن أنه لم يكن لأحد ان يعرف عما يجري في الكويت وعن حالة الكويتيين من دون استخدام ذلك اللاسلكي الذي تدرب عليه لمدة سنوات طويلة، فيقول «لولا اللاسلكي چان محد درى عن الكويت شنو داخل قاعد يصير، فعن طريق اللاسلكي كل واحد قام يعرف عالأقل يعني يطمن على أهله في الكويت».

وفي فيلم وثائقي، وصف معرفي شعوره أثناء بداية مخاطرته بحياته وحياة أسرته واستخدام أجهزته ليقوم بمهمته بقوله «لقد كنت مع أسرتي خائفين جدًا، كانوا بالفعل خائفين وكانت الأمور خطرة، خطرة للجميع، لهم ولأطفالي ولابني ولزوجتي وللجميع».