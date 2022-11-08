استقرار الدولار الأميركي أمام الدينار.. وارتفاع اليورو 

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.309 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.63 في المئة إلى مستوى 0.309 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 1.40 في المئة إلى مستوى 0.355 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.40 في المئة إلى مستوى 0.312 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.