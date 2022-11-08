الثامن من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثامن من نوفمبر..

1967 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بلائحة البعثات والإجازات الدراسية للموظفين المدنيين.

1971 – تأسيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من 14 جمعية في خطوة اعتبرت نقطة تحول في العمل التعاوني في الكويت وبداية عمل جماعي منظم أخذ دوره في تطور مسيرة الحركة التعاونية.

1995 – وزارة المواصلات تفتتح المحطة الأرضية ذات الفتحات متناهية الصغر (في سات) وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

2002 – منتخب نادي الكويت للمعاقين يحقق لقب بطولة العالم للمبارزة التي استضافتها مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمشاركة 11 دولة وكانت الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة.

2016 – نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت بدرية علي عبدالرحيم تفوز بجائزة أفضل سيدة في مجال النفط والغاز للعام الحالي ضمن جوائز معرض ومؤتمر ابوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016).

2018 – وزارة الكهرباء والماء تفتتح مختبر فحص الزيوت يعد الأول والأحدث بالأجهزة المتقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

2019 – منتخب الكويت للرماية يحرز الميدالية الذهبية في فئة التراب (مختلط) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للرماية المقامة في قطر.

2020 – نادي الكويت يحقق لقب بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة الطائرة في نسخته ال54 بعد تغلبه على نظيره كاظمة بنتيجة (3-2) في اختتام منافسات الموسم الرياضي (2019-2020) ليتوج باللقب الـ12 في تاريخه.